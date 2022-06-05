Кулінар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво продовжує військовий вишкіл. Він показав нове фото зі зброєю та розповів про навчання.

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Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому продовжує тренуватись

Шеф-кухар розповів, що перша хвиля війни була неочікуваною. Тоді як військові, які захищали північні та східні області країни подарували час для інших чоловіків, вважає Ектор.

"Дорогоцінний час, щоб здобути нові вміння для нового часу. Я не кажу, що кожен має йти воювати. Хтось має забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці мають відновлювати економіку та створювати робочі місця. Але кожен чоловік має зараз змогу здобути навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості та у приміщеннях, роботі в парі", – поділився Хіменес-Браво.

Цей час нам подарували військові, які перемогли у 1 стадії війні. У багатьох містах України зараз проводять навчання для мирних людей. Десь безкоштовно, десь за гроші. Це наш обов'язок та борг, перед захисниками. Друга причина, чому я навчаюсь військової справи – це самозахист,

– додав чоловік.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво

Ресторатор нагадав, що його дім – Україна, а його будинок в Ірпені. Й те, що він не був 24 лютого вдома, не означає, що туди знову не прийдуть російські військові.

"Мій найжахливіший сон, це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене та мою сім'ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах. На жаль, дуже багато людей не були до цього готові. Ми недооцінили наших сусідів вбивць. Зараз вже в усіх сумнівів немає. Треба вчитись, українці. Така наша місія у цьому світі. Знищити цих росіян. Тренуваннями можна займатись на вихідних. По кілька годин. Немає тренувань? Відкрий ютуб. Не думай, що тебе це обійшло. Завтра може все змінитись", – підсумував кулінар.