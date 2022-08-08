Шеф-повар Эктор Хименес-Браво начал военную подготовку еще несколько месяцев назад, но в ВСУ или ТРО не вступал. В интервью 24 каналу ресторатор ответил, готов ли к такому развитию событий, когда ему придется встать на защиту государства.

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Уйдет ли Эктор воевать

Эктор Хименес-Браво признался, что будет продолжать тренировку, потому что хочет быть готовым ко всему. Он отметил, что будет делать все для победы.

Я тренировался и хочу тренироваться еще больше, потому что чувствую, что сейчас нужно быть готовым. 24 февраля никто не был готов. Может, мне нужно будет уйти на фронт. Знаю, что это опасно, но я готов делать все, что нужно для победы,

– заявил кулинар.

Как Эктор Хименес-Браво проходил военную обучение