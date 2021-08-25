Зірки на "Олімпійському": образи українських артистів на концерті до Дня Незалежності
Джерело:24 канал
24 серпня на НСК "Олімпійському" відбувся концерт "Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни". На ньому виступили понад 30 українських артистів. Зірки вразили не лише приголомшливим виконанням пісень, а й ефектними образами, які підготували спеціально для святкового шоу.
Редакція Showbiz 24 зібрала найяскравіші аутфіти виконавців, які на головній сцені країни заспівали знакові хіти.
До теми Святковий концерт на "Олімпійському" до Дня Незалежності: фото та відео шоу
Образи артистів на "Олімпійському"
Тіна Кароль
Українська попдіва на сцену "Олімпійського" вийшла у чорному комбінезоні, поверх якого одягнула розкішний топ зі світлодіодами від французької дизайнерки Clara Daguin.
Тіна Кароль на "Олімпійському" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль
Оля Полякова
Епатажна виконавиця приголомшила неординарним образом. Оля Полякова з'явилася перед фанатами у легкій сукні від Андре Тана, що нагадувала птаха. Головний убір гармонійно поєднався з вбранням і вдало довершив сценічний look артистки.
Оля Полякова на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Олі Полякової
Солістка Go_A
Солістка колективу Go_A Катерина Павленко повторила образ, у якому представляла Україну на Євробаченні-2021 у Роттердамі.
Катерина Павленко на "Олімпійському" / Фото з інстаграму співачки
Руслана
Переможниця Євробачення-2004 також повторила історичний образ. Вона завела публіку "Дикими танцями" так само як і 17 років тому.
Руслана на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Руслани
Наталія Могилевська
Виконавиця виходила на сцену "Олімпійського" в синьо-білій сукні, в якій 22 серпня виступала на церемонії вручення відзнак "Національна легенда України".
Концертний образ Наталії Могилевської / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" заспівав для глядачів у булій сорочці з блакитною вишивкою та чорних класичних штанах.
Святослав Вакарчук на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Вакарчука
Дзідзьо
Дзідзьо приголомшив публіку бездоганним вокалом. Його пісню гармонійно доповнив образ. Артист постав перед глядачами в чорному смокінгу, білій сорочці та з великим чорним метеликом на шиї і яскравою прикрасою на грудях.
Дзідзьо на "Олімпійському" / Скриншот з відео
Віктор Павлік
Народний улюбленець зачарував публіку романтичним образом. Він вийшов на сцену в чорному смокінгу, білій сорочці та з метеликом чорного кольору.
Віктор Павлік на "Олімпійському" / Скриншот з відео
Сергій Бабкін
Співак виконав зворушливі композиції в легкому костюмі з кольоровим принтом. Увагу привернуло те, що Сергій виступав босоніж.
Сергій Бабкін на "Олімпійському" / Скриншот з відео