Редакція Showbiz 24 зібрала найяскравіші аутфіти виконавців, які на головній сцені країни заспівали знакові хіти.

До теми Святковий концерт на "Олімпійському" до Дня Незалежності: фото та відео шоу

Образи артистів на "Олімпійському"

Тіна Кароль

Українська попдіва на сцену "Олімпійського" вийшла у чорному комбінезоні, поверх якого одягнула розкішний топ зі світлодіодами від французької дизайнерки Clara Daguin.

Тіна Кароль
Тіна Кароль на "Олімпійському" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Оля Полякова

Епатажна виконавиця приголомшила неординарним образом. Оля Полякова з'явилася перед фанатами у легкій сукні від Андре Тана, що нагадувала птаха. Головний убір гармонійно поєднався з вбранням і вдало довершив сценічний look артистки.

День Незалежності
Оля Полякова на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Олі Полякової

Солістка Go_A

Солістка колективу Go_A Катерина Павленко повторила образ, у якому представляла Україну на Євробаченні-2021 у Роттердамі.

День Незалежності
Катерина Павленко на "Олімпійському" / Фото з інстаграму співачки

Руслана

Переможниця Євробачення-2004 також повторила історичний образ. Вона завела публіку "Дикими танцями" так само як і 17 років тому.

День Незалежності
Руслана на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Руслани

Наталія Могилевська

Виконавиця виходила на сцену "Олімпійського" в синьо-білій сукні, в якій 22 серпня виступала на церемонії вручення відзнак "Національна легенда України".

День незалежності
Концертний образ Наталії Могилевської / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" заспівав для глядачів у булій сорочці з блакитною вишивкою та чорних класичних штанах.

День Незалежності
Святослав Вакарчук на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Вакарчука

Дзідзьо

Дзідзьо приголомшив публіку бездоганним вокалом. Його пісню гармонійно доповнив образ. Артист постав перед глядачами в чорному смокінгу, білій сорочці та з великим чорним метеликом на шиї і яскравою прикрасою на грудях.

День Незалежності
Дзідзьо на "Олімпійському" / Скриншот з відео

Віктор Павлік

Народний улюбленець зачарував публіку романтичним образом. Він вийшов на сцену в чорному смокінгу, білій сорочці та з метеликом чорного кольору.

День Незалежності
Віктор Павлік на "Олімпійському" / Скриншот з відео

Сергій Бабкін

Співак виконав зворушливі композиції в легкому костюмі з кольоровим принтом. Увагу привернуло те, що Сергій виступав босоніж.

День Незалежності
Сергій Бабкін на "Олімпійському" / Скриншот з відео