Редакція Showbiz 24 зібрала найяскравіші аутфіти виконавців, які на головній сцені країни заспівали знакові хіти.

До теми Святковий концерт на "Олімпійському" до Дня Незалежності: фото та відео шоу

Образи артистів на "Олімпійському"

Тіна Кароль

Українська попдіва на сцену "Олімпійського" вийшла у чорному комбінезоні, поверх якого одягнула розкішний топ зі світлодіодами від французької дизайнерки Clara Daguin.



Тіна Кароль на "Олімпійському" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль

Оля Полякова

Епатажна виконавиця приголомшила неординарним образом. Оля Полякова з'явилася перед фанатами у легкій сукні від Андре Тана, що нагадувала птаха. Головний убір гармонійно поєднався з вбранням і вдало довершив сценічний look артистки.



Оля Полякова на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Олі Полякової

Солістка Go_A

Солістка колективу Go_A Катерина Павленко повторила образ, у якому представляла Україну на Євробаченні-2021 у Роттердамі.



Катерина Павленко на "Олімпійському" / Фото з інстаграму співачки

Руслана

Переможниця Євробачення-2004 також повторила історичний образ. Вона завела публіку "Дикими танцями" так само як і 17 років тому.