Редакція Showbiz 24 зібрала найяскравіші аутфіти виконавців, які на головній сцені країни заспівали знакові хіти.
До теми Святковий концерт на "Олімпійському" до Дня Незалежності: фото та відео шоу
Образи артистів на "Олімпійському"
Тіна Кароль
Українська попдіва на сцену "Олімпійського" вийшла у чорному комбінезоні, поверх якого одягнула розкішний топ зі світлодіодами від французької дизайнерки Clara Daguin.
Тіна Кароль на "Олімпійському" / Фото з інстаграму фан-клубу Тіни Кароль
Оля Полякова
Епатажна виконавиця приголомшила неординарним образом. Оля Полякова з'явилася перед фанатами у легкій сукні від Андре Тана, що нагадувала птаха. Головний убір гармонійно поєднався з вбранням і вдало довершив сценічний look артистки.
Оля Полякова на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Олі Полякової
Солістка Go_A
Солістка колективу Go_A Катерина Павленко повторила образ, у якому представляла Україну на Євробаченні-2021 у Роттердамі.
Катерина Павленко на "Олімпійському" / Фото з інстаграму співачки
Руслана
Переможниця Євробачення-2004 також повторила історичний образ. Вона завела публіку "Дикими танцями" так само як і 17 років тому.
Руслана на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Руслани
Наталія Могилевська
Виконавиця виходила на сцену "Олімпійського" в синьо-білій сукні, в якій 22 серпня виступала на церемонії вручення відзнак "Національна легенда України".
Концертний образ Наталії Могилевської / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
Святослав Вакарчук
Лідер гурту "Океан Ельзи" заспівав для глядачів у булій сорочці з блакитною вишивкою та чорних класичних штанах.
Святослав Вакарчук на "Олімпійському" / Фото з інстаграму Вакарчука
Дзідзьо
Дзідзьо приголомшив публіку бездоганним вокалом. Його пісню гармонійно доповнив образ. Артист постав перед глядачами в чорному смокінгу, білій сорочці та з великим чорним метеликом на шиї і яскравою прикрасою на грудях.
Дзідзьо на "Олімпійському" / Скриншот з відео
Віктор Павлік
Народний улюбленець зачарував публіку романтичним образом. Він вийшов на сцену в чорному смокінгу, білій сорочці та з метеликом чорного кольору.
Віктор Павлік на "Олімпійському" / Скриншот з відео
Сергій Бабкін
Співак виконав зворушливі композиції в легкому костюмі з кольоровим принтом. Увагу привернуло те, що Сергій виступав босоніж.
Сергій Бабкін на "Олімпійському" / Скриншот з відео