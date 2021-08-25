Редакция Showbiz 24 собрала самые яркие аутфиты исполнителей, которые на главной сцене страны спели знаковые хиты.

К теме Праздничный концерт на "Олимпийском" ко Дню Независимости: фото и видео шоу

Украинская попдива на сцену "Олимпийского" вышла в черном комбинезоне, поверх которого надела роскошный топ со светодиодами от французского дизайнера Clara Daguin.



Тина Кароль на "Олимпийском" / Фото из инстаграма фан-клуба Тины Кароль

Эпатажная исполнительница ошеломила неординарным образом. Оля Полякова появилась перед фанатами в легком платье от Андре Тана, напоминавшем птицу. Головной убор гармонично соединился с нарядом и удачно довершил сценический look артистки.



Оля Полякова на "Олимпийском" / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко повторила образ, в котором представляла Украину на Евровидении-2021 в Роттердаме.



Екатерина Павленко на "Олимпийском" / Фото из инстаграма певицы

Победительница Евровидения-2004 также повторила исторический образ. Она завела публику "Дикими танцами" так же как и 17 лет назад.

Наталья Могилевская

Руслана на "Олимпийском" / Фото из инстаграма Русланы

Исполнительница выходила на сцену "Олимпийского" в сине-белом платье, в котором 22 августа выступала на церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины".

Концертный образ Натальи Могилевской / Фото из Инстаграма Натальи Могилевской

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" спел для зрителей в белой рубашке с голубой вышивкой и черных классических брюках.



Святослав Вакарчук на "Олимпийском" / Фото из инстаграма Вакарчука

Дзизьо

Дзидзьо ошеломил публику безупречным вокалом. Его песню гармонично дополнил образ. Артист предстал перед зрителями в черном смокинге, белой рубашке и с большим черной бабочкой на шее и ярким украшением на груди.



Дзидзьо на "Олимпийском" / Скриншот с видео

Виктор Павлик

Народный любимец очаровал публику романтическим образом. Он вышел на сцену в черном смокинге, белой рубашке и с бабочкой черного цвета.



Виктор Павлик на "Олимпийском" / Скриншот с видео

Сергей Бабкин

Певец исполнил трогательные композиции в легком костюме с цветным принтом. Внимание привлекло то, что Сергей выступал босиком.



Сергей Бабкин на "Олимпийском" / Скриншот с видео