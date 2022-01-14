Прем'єра пісні відбулась на офіційному ютуб-каналі Васі Демчука. Сам він стверджує, що попри назву "Забиваю на все" в пісні глибокий і сильний посил.

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Артист співає про те, що смуток час від часу накриває кожного, але як би не було важко, треба йти далі та добиватися свого. На думку зірки тіктоку, всі можуть досягти бажаного, якщо працюватимуть над собою, не опускаючи рук. Для нього самого пісня "Забиваю на все" – це прощання з минулим і світлий етап після всіх мінорних ситуацій.

Це пісня про моє теперішнє життя, перевалочний пункт між меланхолічним настроєм на початку шляху та оптимістичним настроєм зараз,

– коментує Вася Демчук.

Ліричний настрій треку підкреслює ніжний гітарний інструментал, чуттєві мелізми та особливий тембр співака. До слова, ще до офіційної прем'єри live відео з "Забиваю на все" набрало більше як 200 тисяч переглядів у тіктоці. Кліп на пісню Вася Демчук зняв у людних місцях Києва – на ковзанці на ВДНГ, на Парковому мосту через Дніпро, на Поштовій і Контрактовій площах і навіть у столичній підземці.

Вася Демчук – Забиваю на все: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, про Васю Демчука заговорили після романтичного дуету з Настею Каменських. Удвох вони випустили пісню Sorry, яка спочатку підірвала тікток, а згодом зазвучала на всіх радіохвилях.