Британська співачка Адель кілька місяців готувала до виходу новий кліп на пісню Oh My God, яка увійшла в її четвертий альбом "30". Перший за 6 років кліп Easy On Me переглянули понад 45 мільйонів разів на ютубі, тому варто очікувати на подібний успіх і з цим відео.