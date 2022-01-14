Премьера песни состоялась на официальном ютуб-канале Васи Демчука. Сам он утверждает, что несмотря на название "Забиваю на все" в песне глубокий и сильный посыл.

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Артист поет о том, что грусть время от времени накрывает каждого, но как бы ни было тяжело, надо идти дальше и добиваться своего. По мнению звезды тиктока, все могут достичь желаемого, если будут работать над собой, не опуская рук. Для него самого песня "Забиваю на все" – это прощание с прошлым и светлый этап после всех минорных ситуаций.

Это песня про мою теперешнюю жизнь, перевалочный пункт между меланхолическим настроением в начале пути и оптимистичным настроением сейчас,

– комментирует Вася Демчук.

Лирическое настроение трека подчеркивает нежный гитарный инструментал, чувственные мелизмы и особый тембр певца. К слову, еще до официальной премьеры live видео с "Забиваю на все" набрало более 200 тысяч просмотров в тиктоке.

Клип на песню Вася Демчук снял в людных местах Киева – на катке на ВДНХ, на Парковом мосту через Днепр, на Почтовой и Контрактовой площадях и даже в столичной подземке.

Вася Демчук – Забиваю на все: смотрите видео онлайн

Напомним, о Васе Демчуке заговорили после романтического дуэта с Настей Каменских. Вдвоем они выпустили песню Sorry, которая сначала взорвала тикток, а затем зазвучала на всех радиоволнах.