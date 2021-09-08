Зірка "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов зіграв весілля в Києві: романтичні фото

27-річний актор Григорій Бакланов, який став відомим завдяки серіалу "Спіймати Кайдаша", одружився. За дружину зірка взяв колегу Анастасію Цимбалару. Пара зустрічалась понад чотири роки, однак весілля зіграла несподівано.

В особистому інстаграм-профілі дружина Григорія Бакланова розповіла, що розкішну церемонію вони організували усього за два дні. Причиною раптового одруження стали кілька вільних від зйомок днів.

Читайте також Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вийшла заміж: казкові фото з весілля

Увечері напередодні торжества у нас не було ні костюма, ні каблучок, ні відеографа – нічого. Я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине "все буде" спрацювало,

– пригадала Анастасія Цимбалару.

У результаті весільну сукню нареченій підшивали просто в салоні, а костюм "підганяли" під нареченого в ніч перед розписом. Ба більше, акторка плакала від щастя через каблучки, які зробили кращими, ніж вона уявляла.

"Нехай це був повний експромт, і хоч поруч з нами не було всіх близьких родичів і друзів – ми ще всіх неодмінно зберемо й влаштуємо класну тусовку", – пообіцяла дружина Григорія Бакланова.

Фото та відео з весілля зірки "Спіймати Кайдаша"

актори не лише розписались у київському РАЦСі на території ВДНГ, а й дали обітниці перед Богом –

Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму

Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму