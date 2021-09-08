В особистому інстаграм-профілі дружина Григорія Бакланова розповіла, що розкішну церемонію вони організували усього за два дні. Причиною раптового одруження стали кілька вільних від зйомок днів.
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Увечері напередодні торжества у нас не було ні костюма, ні каблучок, ні відеографа – нічого. Я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине "все буде" спрацювало,
– пригадала Анастасія Цимбалару.
У результаті весільну сукню нареченій підшивали просто в салоні, а костюм "підганяли" під нареченого в ніч перед розписом. Ба більше, акторка плакала від щастя через каблучки, які зробили кращими, ніж вона уявляла.
"Нехай це був повний експромт, і хоч поруч з нами не було всіх близьких родичів і друзів – ми ще всіх неодмінно зберемо й влаштуємо класну тусовку", – пообіцяла дружина Григорія Бакланова.
Фото та відео з весілля зірки "Спіймати Кайдаша"
Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму
Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму
Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму
Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму
Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму
Весілля зірки "Спіймати Кайдаша" Григорія Бакланова / Фото з інстаграму
Нагадаємо, у липні цього року одружився ще один актор з серіалу "Спіймати Кайдаша" – Тарас Цимбалюк. З коханою Тіною він зіграв красиве весілля в Карпатах, куди запросив лише 15 гостей – батьків, сестру, племінників і найближчих друзів.