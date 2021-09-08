В личном инстаграм-профиле жена Григория Бакланова рассказала, что роскошную церемонию они организовали всего за два дня. Причиной внезапного бракосочетания стали несколько свободных от съемок дней.

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Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа – ничего. Я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало,

– вспомнила Анастасия Цимбалару.

В итоге свадебное платье невесте подшивали прямо в салоне, а костюм "подгоняли" под жениха в ночь перед росписью. Более того, актриса плакала от счастья из-за колец, которые сделали лучше, чем она представляла.

"Пусть это был полный экспромт, и хоть рядом с нами не было всех близких родственников и друзей – мы еще всех непременно соберем и устроим классную тусовку", – пообещала жена Григория Бакланова.

Добавим, актеры не только расписались в киевском Загсе на территории ВДНХ, но и дали обеты пред Богом – обвенчались.

Фото и видео со свадьбы звезды "Поймать Кайдаша"



Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма

Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма