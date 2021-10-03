Зірка серіалу "Пес" потрапив у ДТП в Києві: чи постраждав актор
Джерело:фейсбук "Автопатруль Майдан"
Український актор Михайло Жонін вночі 3 жовтня потрапив у ДТП. Чоловік їхав як пасажир в автівці, водій якої зачепив дві інші машини. Як стало відомо, ніхто не постраждав.
"Зіркове" ДТП сталося в Києві, у Дніпровському районі міста. Про подію сповістила громадська організація "Автопатруль Майдан".
До слова Намагалися наїхати, – Наталія Могилевська ледь не потрапила під колеса авто
Відомий актор потрапив у ДТП
Водій Volkswagen не впорався з керуванням і зіткнувся з іншими автівками Subaru і Mercedes. Вони були припарковані на вулиці Микільсько-Слобідська. 46-річний актор Михайло Жонін їхав як пасажир у Volkswagen.
В результаті ДТП ніхто з її учасників не постраждав.
Михайло Жонін – актор, що зіграв капітана Ігоря Гнєзділова в серіалі "Пес". Також відомий за ролями у фільмах та серіалах "Повернення Мухтара", "Смерть шпигунам. Прихований ворог", "Жіночий лікар", "Гетьман", "За законами воєнного часу" та інших. Артист працює в Київському Театрі на лівому березі й театрі "Ательє 16".
Відео з місця аварії: дивіться онлайн
Які зірки потрапляли в ДТП
- У липні Соломія Вітвіцька їхала у мікроавтобусі, що врізався у вантажівку, ймовірно, через водія скутера. Подруга ведучої зламала ногу, а сама зірка вдарилась головою об переднє сидіння.
- Ще минулого року в аварію потрапили Даша Квіткова та Нікіта Добринін, коли їхали з Одеси до Києва. Пара відбулась незначними травмами.
- У дорозі на концерт Ірина Федишин мало не потрапила в ДТП. В автобуса, яким їхала зірка з командою, ледь не відлетіло колесо. Чоловік артистки вчасно помітив, що воно хитається та все виправив.