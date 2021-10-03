"Зіркове" ДТП сталося в Києві, у Дніпровському районі міста. Про подію сповістила громадська організація "Автопатруль Майдан".

До слова Намагалися наїхати, – Наталія Могилевська ледь не потрапила під колеса авто

Відомий актор потрапив у ДТП

Водій Volkswagen не впорався з керуванням і зіткнувся з іншими автівками Subaru і Mercedes. Вони були припарковані на вулиці Микільсько-Слобідська. 46-річний актор Михайло Жонін їхав як пасажир у Volkswagen.

В результаті ДТП ніхто з її учасників не постраждав.

Михайло Жонін – актор, що зіграв капітана Ігоря Гнєзділова в серіалі "Пес". Також відомий за ролями у фільмах та серіалах "Повернення Мухтара", "Смерть шпигунам. Прихований ворог", "Жіночий лікар", "Гетьман", "За законами воєнного часу" та інших. Артист працює в Київському Театрі на лівому березі й театрі "Ательє 16".

Відео з місця аварії: дивіться онлайн

Які зірки потрапляли в ДТП