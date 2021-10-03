"Звездное" ДТП произошло в Киеве, в Днепровском районе города. О происшествии оповестила общественная организация "Автопатруль Майдан".

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Известный актер попал в ДТП

Водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с другими автомобилями Subaru и Mercedes. Они были припаркованы на улице Никольско-Слободская. 46-летний актер Михаил Жонин ехал как пассажир в Volkswagen.

В результате ДТП никто из его участников не пострадал.

Михаил Жонин – актер, сыгравший капитана Игоря Гнездилова в сериале "Пёс". Также известен по ролям в фильмах и сериалах "Возвращение Мухтара", "Смерть шпионам. Скрытый враг", "Женский доктор", "Гетман", "По законам военного времени" и других. Артист работает в Киевском Театре на левом берегу и театре "Ателье 16".

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