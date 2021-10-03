"Звездное" ДТП произошло в Киеве, в Днепровском районе города. О происшествии оповестила общественная организация "Автопатруль Майдан".
К слову Пытались наехать, – Наталья Могилевская чуть не попала под колеса авто
Известный актер попал в ДТП
Водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с другими автомобилями Subaru и Mercedes. Они были припаркованы на улице Никольско-Слободская. 46-летний актер Михаил Жонин ехал как пассажир в Volkswagen.
В результате ДТП никто из его участников не пострадал.
Михаил Жонин – актер, сыгравший капитана Игоря Гнездилова в сериале "Пёс". Также известен по ролям в фильмах и сериалах "Возвращение Мухтара", "Смерть шпионам. Скрытый враг", "Женский доктор", "Гетман", "По законам военного времени" и других. Артист работает в Киевском Театре на левом берегу и театре "Ателье 16".
Видео с места аварии: смотрите онлайн
Какие звезды попадали в ДТП
- В июле Соломия Витвицкая ехала в микроавтобусе, который врезался в грузовик, вероятно, из-за водителя скутера. Подруга ведущей сломала ногу, а сама звезда ударилась головой о переднее сиденье.
- Еще в прошлом году в аварию попали Даша Квиткова и Никита Добрынин, когда ехали из Одессы в Киев. Пара отделалась незначительными травмами.
- В пути на концерт Ирина Федишин чуть не попала в ДТП. У автобуса, которым ехала звезда с командой, едва не отлетело колесо. Муж артистки вовремя заметил, что оно шатается и все исправил.