Популярна артистка припускає, що причиною агресивної поведінки керманича стали інші пішоходи, які переходили дорогу з візками й перекривали її габаритними покупками. Сама ж Наталія Могилевська випадково опинилась на гуртовому ринку Троєщини. Вона йшла не за покупками, а на знімальний майданчик нового розважального шоу.

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На мене спеціально намагався наїхати автомобіль, щоб полякати. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з візками й великими покупками,

– поділилась Наталія Могилевська.

Вона не розуміє, чому водій, який поспішає, обрав дорогу через гуртовий ринок. Зірка могла б запитати його про це особисто й навіть притягнути до відповідальності, однак, на жаль, не запам'ятала номерні знаки автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно ДТП могло статися з Іриною Федишин. Дорогою на концерт в їхнього автобуса ледь не відлетіло колесо. Неприємності продовжилися, коли музиканти поверталися додому. На узбіччі вони побачили побитого чоловіка, якому викликали швидку допомогу.