В отличие от других звездных коллег, Даша Астафьева не уехала из Киева. Ночью она спит на полу в подземном паркинге, а днем кормит украинских воинов. На кухне одного из столичных ресторанов модель чистит картофель на супы и крошит огурцы на салаты для Вооруженных сил Украины.
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Даша Астафьева о том, как готовит для военных
Новый день сурка. Новое место с великолепной любимой командой. Новый опыт и надежды, что скоро весь ад закончится. Увлекаюсь, как в каждом месте налажен процесс. Как дружно и слаженно работает каждая команда,
– поделилась Даша Астафьева.
К слову, на кухне она появилась не в обольстительном look, которым ее привыкли видеть фаны, а в худи, широких спортивных штанах, кроссовках и шапке. На звезде Playboy не было ни крошки макияжа.
Даша Астафьева на кухне готовит военным / Фото из инстаграм-сторис модели
Даша Астафьева на кухне готовит военным / Фото из инстаграм-сторис модели
Даша Астафьева с шеф-поваром Юлией / Фото из инстаграм-сторис модели
Как Даша Астафьева разгружает гуманитарку
В понедельник, 7 марта, украинская модель успела помочь не только на кухне, но и волонтерам, разгружавшим гуманитарную помощь из Польши, Литвы и других стран-соседок. В огромных коробках были импортные сладости, растительное масло, консервы, чай, крупы, разъехавшиеся по всей Украине.
Разгружаем и формируем гуманитарку. Целый вагон. Я так благодарна миру, нашим соседям, друзьям и просто чужим людям. Мы разложили все, и теперь это поедет к нуждающимся в продуктах. Все такое классное, качественное и упакованное с такой любовью,
– рассказала Дарья Астафьева.
Даша Астафьева разгружает гуманитарку / Фото из инстаграм-сторис модели
Даша Астафьева разгружает гуманитарку / Фото из инстаграм-сторис модели
Кто из звезд волонтерит в войну
- В Закарпатье, в городе Берегово, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая волонтерила с мамой – плела маскировочные сетки для украинских военных.
- Певица Наталья Могилевская развозила киевлянам сладости, воду и пела с ними на станции метро "Славутич";
- Лидер группы БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец отвез семью в Мукачево, а сам помогает украинцам – перевозит лекарства, детское питание и вещи.
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