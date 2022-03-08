В отличие от других звездных коллег, Даша Астафьева не уехала из Киева. Ночью она спит на полу в подземном паркинге, а днем ​​кормит украинских воинов. На кухне одного из столичных ресторанов модель чистит картофель на супы и крошит огурцы на салаты для Вооруженных сил Украины.

К теме Фагот из ТНМК в бронежилете и с автоматом спел гимн ВСУ: патриотическое видео

Даша Астафьева о том, как готовит для военных

Новый день сурка. Новое место с великолепной любимой командой. Новый опыт и надежды, что скоро весь ад закончится. Увлекаюсь, как в каждом месте налажен процесс. Как дружно и слаженно работает каждая команда,

– поделилась Даша Астафьева.

К слову, на кухне она появилась не в обольстительном look, которым ее привыкли видеть фаны, а в худи, широких спортивных штанах, кроссовках и шапке. На звезде Playboy не было ни крошки макияжа.

Даша Астафьева на кухне готовит военным / Фото из инстаграм-сторис модели

Даша Астафьева на кухне готовит военным / Фото из инстаграм-сторис модели

Даша Астафьева с шеф-поваром Юлией / Фото из инстаграм-сторис модели

Как Даша Астафьева разгружает гуманитарку

В понедельник, 7 марта, украинская модель успела помочь не только на кухне, но и волонтерам, разгружавшим гуманитарную помощь из Польши, Литвы и других стран-соседок. В огромных коробках были импортные сладости, растительное масло, консервы, чай, крупы, разъехавшиеся по всей Украине.

Разгружаем и формируем гуманитарку. Целый вагон. Я так благодарна миру, нашим соседям, друзьям и просто чужим людям. Мы разложили все, и теперь это поедет к нуждающимся в продуктах. Все такое классное, качественное и упакованное с такой любовью,

– рассказала Дарья Астафьева.

Даша Астафьева разгружает гуманитарку / Фото из инстаграм-сторис модели

Даша Астафьева разгружает гуманитарку / Фото из инстаграм-сторис модели

Кто из звезд волонтерит в войну

В Закарпатье, в городе Берегово, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая волонтерила с мамой – плела маскировочные сетки для украинских военных.

волонтерила с мамой – плела маскировочные сетки для украинских военных. Певица Наталья Могилевская развозила киевлянам сладости, воду и пела с ними на станции метро "Славутич";

развозила киевлянам сладости, воду и пела с ними на станции метро "Славутич"; Лидер группы БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец отвез семью в Мукачево, а сам помогает украинцам – перевозит лекарства, детское питание и вещи.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!