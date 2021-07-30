Не вмію контролювати гнів, – зірка серіалу "Папаньки" Федінчик пояснив скандальну поведінку
Джерело:інстаграм Андрія Федінчика
Український актор Андрій Федінчик, який спровокував бійку в Києві, пояснив свою скандальну витівку. Він заявив, що не вміє контролювати емоції, однак після інциденту звернувся до спеціалістів.
Актор серіалу "Папаньки" Андрій Федінчик вночі 25 липня спровокував бійку з водіями. Днями він вийшов на зв'язок з підписниками. Чоловік опублікував відео в інстаграмі, де пояснив, чому поводився так дивно.
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Андрій Федінчик виправдався за свою поведінку
"Я не вмію контролювати свій гнів. Всі ті слова, які я кричав в той вечір... Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто йому нічого поганого не зробив, а мені ніхто нічого поганого не зробив, значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі й всі ці слова я кричав самому собі. Мене це не виправдовує", – розповів актор.
Андрій Федінчик зізнався, що вже не вперше потрапляє в таку ситуацію. Попередній раз, за словами чоловіка, обійшовся без бійок.
Не можеш жити в суспільстві, йди до лісу. Я б хотів бути в той час в лісі, займатися там саморуйнацією, але це сталося так,
– поділився артист.
Федінчик знову вибачився перед свідками події.
"Я не звернув на це увагу. Тому що ти живеш як нормальна людина, спілкуєшся, сім'я, дім, робота. А потім бац – зрив. Думаєш, емоційна робота, втома. Пішов далі. Знову друзі, робота, потім бац – зрив. Настав час сказати собі, що я сам не справляюся. Сьогодні я був у спеціаліста. Я буду займатися цим питанням вже серйозно", – підсумував чоловік.
Реакція мережі
Зазначимо, відео актора прокоментувала його дружина Наталія Денисенко та колега Ксенія Мішина. Всі вони підтримують Федінчика. Шанувальники здебільшого також висловлюють повагу, що Андрій зміг визнати вину.
- Денисенко: "Андрюшо, я вірю в тебе і кохаю! Пишаюся, що ти знайшов у собі сили зробити такий важливий крок!";
- Мішина: "Федюш, усвідомлення – це вже трансформація і новий щабель. Це завжди відбувається через конфлікт. Зате тепер ти побачив чітко проблему і вирішуєш її";
- Сестра Федінчика: "Андрюшо, я з тобою! Впевнена, що ця ситуація – це твій поштовх до величезного ривка і зростання. Ти подолаєш всі труднощі й вийдеш з них оновленою людиною, більш усвідомленою, більш мудрою. Нехай цей досвід буде тобі на благо, як би абсурдно це не лунало зараз. Криза – потужне джерело зростання. Пам'ятай, що ти не один і у тебе завжди є люди, які люблять тебе не дивлячись ні на що".
Скандал з Андрієм Федінчиком: головне
- Актор їхав на електричному самокаті у Подільському районі Києва. Він їздив зигзагами, а тому спричиняв незручності водіям автівок.
- Чоловік агресивно відреагував на те, що йому почали сигналити. Він почав витягувати одного з водіїв з машини. Той у відповідь розпилив Федінчику в обличчя газовий балончик, але актор встиг вдарити чоловіка.
- Очевидці намагалися заспокоїти Андрія, притиснувши його до асфальту, однак це не допомогло. Згодом його дружина Наталія Денисенко вибачилася за поведінку чоловіка.
- Наступного дня Федінчик визнав, що поводився неадекватно. Він запевнив, що йому соромно за ситуацію, що склалась, і вибачився перед усіма.