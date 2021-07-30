Актер сериала "Папаньки" Андрей Фединчик ночью 25 июля спровоцировал драку с водителями. На днях он вышел на связь с подписчиками. Мужчина опубликовал видео в инстаграме, где объяснил, почему вел себя так странно.

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Андрей Фединчик оправдался за свое поведение

"Я не умею контролировать свой гнев. Все те слова, которые я кричал в тот вечер... Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал, а мне никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе и все эти слова я кричал самому себе. Меня это не оправдывает", – рассказал актер.

Андрей Фединчик признался, что уже не первый раз попадает в такую ​​ситуацию. Предыдущий раз, по словам мужчины, обошелся без драк.

Не можешь жить в обществе, иди в лес. Я бы хотел быть в то время в лесу, заниматься там саморазрушением, но это произошло так,

– поделился артист.

Фединчик снова извинился перед свидетелями происшествия.

"Я не обратил на это внимание. Потому что ты живешь как нормальный человек, общаешься, семья, дом, работа. А потом бац – срыв. Думаешь, эмоциональная работа, усталость. Пошел дальше. Опять друзья, работа, потом бац – срыв. Пришло время сказать себе, что сам я не справляюсь. Сегодня я был у специалиста. Я буду заниматься этим вопросом уже серьезно", – подытожил мужчина.

Реакция сети

Отметим, видео актера прокомментировала его жена Наталья Денисенко и коллега Ксения Мишина. Все они поддерживают Фединчика. Поклонники в основном выражают уважение, что Андрей смог признать вину.

Денисенко: "Андрюша, я верю в тебя и люблю! Горжусь, что ты нашел в себе силы сделать такой важный шаг!";

"Андрюша, я верю в тебя и люблю! Горжусь, что ты нашел в себе силы сделать такой важный шаг!"; Мишина: "Федюш, осознание – это уже трансформация и новая ступень. Это всегда происходит из-за конфликта. Зато теперь ты увидел четко проблему и решаешь ее";

"Федюш, осознание – это уже трансформация и новая ступень. Это всегда происходит из-за конфликта. Зато теперь ты увидел четко проблему и решаешь ее"; Сестра Фединчика: "Андрюша, я с тобой! Уверена, что эта ситуация – это твой толчок к огромному рывку и росту. Ты преодолеешь все трудности и выйдешь из них обновленным человеком, более осознанным, более мудрым. Пусть этот опыт будет тебе на благо, как бы абсурдно это не звучало сейчас. Кризис – мощный источник роста. Помни, что ты не один и у тебя всегда есть люди, которые любят тебя несмотря ни на что".

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