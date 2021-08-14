Це постійна подорож, – зірка "Корони" Емма Коррін про свою гендерну ідентичність

Голлівудська акторка Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона" розповіла про свою ідентичність. Вона зізналась, що раніше вважала себе квір-особою, але продовжує над цим роздумувати.

Усе більше знаменитостей відкриваються перед аудиторією та зізнаються про свою сексуальну орієнтацію. Зірка відомого серіалу "Корона" також поділилась думками на цю тему.

До слова MELOVIN зізнався, як батьки відреагували на його камінг-аут

Емма Коррін розповіла про гендерну ідентичність

Артистка зізналась, що довго йшла до усвідомлення того, ким вона є. Раніше дівчина вважала, що є небінарною особистістю, але згодом змінила думку.

Мій шлях був довгим, але у мене ще багато чого попереду. Я думаю, що ми звикли визначати самих себе. На жаль, суспільство влаштоване таким чином, що в ньому немає місця бінарності. Мені треба було багато часу, щоб зрозуміти, що я перебуваю десь посередині,

– розповіла Емма Коррін.

Зірка "Корони" хвилювалась, коли здійснювала публічний камінг-аут. Вона сумнівалась щодо реакції публіки: "Коли я почала писати про це, було, звичайно, страшно. Я була не впевнена, чи правильно роблю, але зворотний зв'язок від людей з квір-спільноти була чудовою".

Коррін додала, що її подорож з розуміння себе все ще продовжується. Однак вона сподівається, що своїми публічними висловлюваннями підтримає інших.

Я все ще намагаюся у всьому цьому розібратися, і я думаю, що всі це розуміють. І річ у тому, що немає якоїсь фіксованої ідентичності, особливо для людей з квір-спільноти. Це буде постійна подорож, але я сподіваюся, що, поділившись цим, допоможу людям,

– підсумувала Емма.

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Емма Коррін / Фото з інстаграму зірки

Камінг-аут Емми Коррін

Приблизно у квітні цього року акторка опублікувала фото, де назвала себе "квір-королевою". Це сприйняли, як камінг-аут.

Через певний час Емма Коррін змінила свої займенники у профілі на вони / їх. Так вона оголосила себе небінарною особистістю, але згодом видалила такий опис.



Емма Коррін / Фото з інстаграму зірки

Які ще зірки здійснили камінг-аут

19-річна донька Емінема Вітні заявила, що вона – небінарна особистість. Дівчина не вважає себе ні чоловіком, ні жінкою, тож попросила називати її Стіві.

Син відомої акторки Джеймі Лі Кертіс Томас змінив стать і став донькою Рубі. Трансжінка скоро планує зіграти весілля з хлопцем.

Українські знаменитості також роблять відверті зізнання. Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька оголосила себе квіром, а MELOVIN – бісексуалом.

Такі люди можуть ідентифікувати себе як особи, які мають дві, більше статей, або ж не мають статі. Таким чином вони не підходять під стандартну систему чоловічих або жіночих ідентичностей.