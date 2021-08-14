Все больше знаменитостей открываются перед аудиторией и признаются в своей сексуальной ориентации. Звезда известного сериала "Корона" также поделилась мыслями на эту тему.

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Эмма Коррин рассказала о гендерной идентичности

Артистка призналась, что долго шла к осознанию того, кем она является. Раньше девушка считала, что является небинарной личностью, но со временем поменяла мнение.

Мой путь был долгим, но у меня еще многое впереди. Я думаю, что мы привыкли определять самих себя. К сожалению, общество устроено таким образом, что в нем нет места двух ипостасям. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что я нахожусь где-то посередине,

– рассказала Эмма Коррин.

Звезда "Короны" волновалась, когда осуществляла публичный каминг-аут. Она сомневалась насчет реакции публики: "Когда я начала писать об этом, было, конечно, страшно. Я была не уверена, правильно ли поступаю, но обратная связь от людей из квир-сообщества была превосходной".

Коррин добавила, что ее путешествие по пониманию себя все еще продолжается. Однако она надеется, что своими публичными высказываниями поддержит других.

Я все еще пытаюсь во всем этом разобраться, и я думаю, что все это понимают. И дело в том, что нет какой-то фиксированной идентичности, особенно для людей из квир-сообщества. Это будет постоянное путешествие, но я надеюсь, что, поделившись этим, помогу людям,

– подытожила Эмма.

Подивитися повністю: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/102805-emma-korrin-o-svoey-gendernoy-identichnosti-pytayus-vo-vsem-razobratsya.htm



Эмма Коррин / Фото из инстаграма звезды

Каминг-аут Эммы Коррин

Примерно в апреле этого года актриса опубликовала фото, где назвала себя "квир-королевой". Это восприняли, как каминг-аут.

Через некоторое время Эмма Коррин сменила свои местоимения в профиле на они/их. Так она объявила себя небинарной личностью, но впоследствии удалила такое описание.



Эмма Коррин / Фото из инстаграма звезды

Что означает "небинарная личность"? Такие люди могут идентифицировать себя как лица, имеющие два, больше полов, или же не имеющие пола. Таким образом они не подходят под стандартную систему мужских или женских идентичностей.

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