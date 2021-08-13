У соціальній мережі тікток донька Емінема опублікувала ролик, який змонтувала з архівних фото і відео. Так, дівчина показала шлях, який пройшла, щоб врешті-решт опинитися в гармонії з тілом і собою. За цей час вона підстригла волосся, перефарбувалась у білявку й зробила пірсинг у носі.

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Стіві наголосила, що близькі можуть кликати її вона, він чи вони. "Вічно росте і змінюється", – підписала Стіві.

Допис переглянули понад 11 тисяч користувачів тіктоку. Його оцінила навіть старша сестра Стіві – 25-річна Хейлі, яка є єдиною біологічною донькою Емінема. Молодшу дівчинку репер усиновив 2005 року, коли примирився з її матір'ю Кімберлі Енн Скотт.

Додамо, днями ім'я Емінема з'явилось у заголовках світових ЗМІ. Все тому, що його колишня дружина намагалась вчинити самогубство. Правоохоронці знайшли Кімберлі на підлозі поряд з калюжею крові та екстрено доставили в лікарню. Спроба самогубства сталась 30 липня, тому зараз жінка вдома.