Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі щемливо згадала про вбитих і поранених на війні дітей
Джерело:інстаграм Анджеліни Джолі
Акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі не забуває про війну в Україні. У своєму новому інстаграм-дописі вона звернула увагу на потреби дітей, що стали жертвами агресії Росії.
Голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі навела жахливу статистику війни в Україні. Вона зазначила, що після 24 лютого близько дві треті дітей були вимушено переміщені, а щонайменше 277 – вбито, 456 – поранено.
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Анджеліна Джолі заговорила про дітей, постраждалих від війни
Ця війна – це криза прав дитини. Діти несуть найбільші наслідки війни,
– потужно написала акторка.
"Спільні зусилля, спрямовані на подолання фізичних та емоційних травм, мають задовольняти потреби не лише дітей України, а й Афганістану, Ємену та багатьох інших часто забутих конфліктів, які фінансуються недостатньо для того, щоб покрити потреб дітей", – наголосила Анджеліна Джолі.
Вона додала, що місцеві організації роблять усе можливе, щоб надати малюкам їжу та освіту, необхідні для зростання. Однак зірка Голлівуду закликала світ до ще більшої гуманітарної допомоги, аби це покоління дітей мало ресурси для лікування.
Так, у біо інстаграм-профіля Джолі залишила лінк на сайт дитячого фонду Children's Emergency Fund, який збирає пожертвування для українських дітей.
Як Анджеліна Джолі підтримує Україну у війні
- У березні акторка провідала дітей з України в лікарні в Римі. На той момент в італійській клініці лікувався 31 малюк – хтось з них отримав поранення на війні, хтось продовжив лікувати тяжку хворобу.
- 30 квітня Анджеліна Джолі таємно приїхала до Львова на запрошення голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
- З особистої ініціативи, а не в межах гуманітарної місії ООН акторка прибула на залізничний вокзал у Львові, щоб зустріти пасажирів евакуаційного потяга з Покровська та пообідати з переселенцями. Згодом вона провідала дітей у школі-інтернаті.
- Ба більше, за два дні в Україні Джолі встигла приїхати в Борислав і зустрітися з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія".