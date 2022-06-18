Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі щемливо згадала про вбитих і поранених на війні дітей

Акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі не забуває про війну в Україні. У своєму новому інстаграм-дописі вона звернула увагу на потреби дітей, що стали жертвами агресії Росії.

Голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі навела жахливу статистику війни в Україні. Вона зазначила, що після 24 лютого близько дві треті дітей були вимушено переміщені, а щонайменше 277 – вбито, 456 – поранено.

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Анджеліна Джолі заговорила про дітей, постраждалих від війни

Ця війна – це криза прав дитини. Діти несуть найбільші наслідки війни,

– потужно написала акторка.

"Спільні зусилля, спрямовані на подолання фізичних та емоційних травм, мають задовольняти потреби не лише дітей України, а й Афганістану, Ємену та багатьох інших часто забутих конфліктів, які фінансуються недостатньо для того, щоб покрити потреб дітей", – наголосила Анджеліна Джолі.

Вона додала, що місцеві організації роблять усе можливе, щоб надати малюкам їжу та освіту, необхідні для зростання. Однак зірка Голлівуду закликала світ до ще більшої гуманітарної допомоги, аби це покоління дітей мало ресурси для лікування.

Так, у біо інстаграм-профіля Джолі залишила лінк на сайт дитячого фонду Children's Emergency Fund, який збирає пожертвування для українських дітей.

Як Анджеліна Джолі підтримує Україну у війні