Голливудская знаменитость Анджелина Джоли привела ужасную статистику войны в Украине. Она отметила, что после 24 февраля около двух третей детей были вынужденно перемещены, а по меньшей мере 277 – убиты, 456 – ранены.
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Анджелина Джоли заговорила о детях, пострадавших от войны
Эта война – это кризис прав ребенка. Дети несут наибольшие последствия войны,
– мощно написала актриса.
"Совместные усилия, направленные на преодоление физических и эмоциональных травм, должны удовлетворять потребности не только детей Украины, но и Афганистана, Йемена и многих других забытых конфликтов, которые финансируются недостаточно для того, чтобы покрыть потребности детей", – подчеркнула Анджелина Джоли.
Она добавила, что местные организации делают все возможное, чтобы предоставить малышам пищу и образование, необходимые для роста. Однако звезда Голливуда призвала мир к еще большей гуманитарной помощи, чтобы это поколение детей имело ресурсы для лечения.
Так, в био инстаграм-профиля Джоли оставила ссылку на сайт детского фонда Children's Emergency Fund, который собирает пожертвования для украинских детей.
Как Анджелина Джоли поддерживает Украину в войне
- В марте актриса навестила детей из Украины в больнице в Риме. В тот момент в итальянской клинике лечился 31 малыш – кто-то из них получил ранения на войне, кто-то продолжил лечить тяжелую болезнь.
- 30 апреля Анджелина Джоли тайно приехала во Львов по приглашению главы Офиса Президента Андрея Ермака.
- По личной инициативе, а не в рамках гуманитарной миссии ООН, актриса прибыла на железнодорожный вокзал во Львове, чтобы встретить пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообедать с переселенцами. Впоследствии она навестила детей в школе-интернате.
- Более того, за два дня в Украине Джоли успела приехать в Борислав и встретиться с детьми в учебно-реабилитационном центре "Гармония".