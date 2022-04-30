Перед тим Джолі завітала у кав'ярню в Сихівському районі міста. Пізніше вона поспілкувалась з місцевими жителями на залізничному вокзалі.

До речі Анджеліна Джолі підтримує Україну і приїхала до Львова: фото, відео

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