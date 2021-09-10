Зі стильною зачіскою: Олена Зеленська виступила на форумі в діловому образі
Джерело:інстаграм Олени Зеленської
Перша леді України Олена Зеленська відкрила Форум молодих лідерів на Ялтинській європейській стратегії. Вона підкорила публіку стриманим образом у синьому костюмі та зі стильною зачіскою.
Дружина президента України Олена Зеленська з’явилась на черговому світському заході. Вона продемонструвала стильний, але лаконічний образ.
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Олена Зеленська відкрила Форум молодих лідерів у межах конференції – Ялтинська європейська стратегія. Там перша леді зустрілась з молодим поколінням.
Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється,
– підкреслила Зеленська.
Образ Олени Зеленської
Дружина президента виступила на форумі в стриманому стильному образі. Вона постала у класичному синьому костюмі, що складався зі штанів та жакета. До комплекту Олена Зеленська одягнула молочну блузку.
Таке вбрання перша леді поєднала з чорними лакованими туфлями на невисоких підборах. Образ доповнювали перлинні сережки-підвіски.
Особливою деталлю look стала трендова зачіска Олени Зеленської. Вона зачесала волосся назад, закріпивши пасма по боках. На обличчі дружини президента красувався макіяж. Візажисти підкреслили очі Зеленської тінями, а губи – нюдовою помадою.
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської
Перед цим Олена Зеленська разом з чоловіком завітала до США та здійснила кілька виходів:
- Перша леді відвідала музей в Каліфорнії у темному костюмі та зі стильною брошкою.
- Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала костюм сіро-зеленого кольору.
- Олена Зеленська урочисто відкрила "Український дім" у Вашингтоні у білій спідниці та піджаку.
Текст публікації Олени Зеленської
Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється.
Сьогодні мені пощастило відкривати Форум молодих лідерів на щорічній Ялтинській європейській стратегії (YES). Там я зустрілася з молодим поколінням амбітних і небайдужих до України людей. Форуми такого масштабу для них – це дні потужних знань і зустрічей, що надихають.
Рада була стати частиною події та виступити на майданчику, де новим поколінням надають можливості для творення майбутніх змін.