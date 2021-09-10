Зі стильною зачіскою: Олена Зеленська виступила на форумі в діловому образі

10 вересня 2021 , 18:41
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Джерело:

інстаграм Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська відкрила Форум молодих лідерів на Ялтинській європейській стратегії. Вона підкорила публіку стриманим образом у синьому костюмі та зі стильною зачіскою.

Дружина президента України Олена Зеленська з’явилась на черговому світському заході. Вона продемонструвала стильний, але лаконічний образ.

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Олена Зеленська відкрила Форум молодих лідерів у межах конференції – Ялтинська європейська стратегія. Там перша леді зустрілась з молодим поколінням.

Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється,
– підкреслила Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Дружина президента виступила на форумі в стриманому стильному образі. Вона постала у класичному синьому костюмі, що складався зі штанів та жакета. До комплекту Олена Зеленська одягнула молочну блузку.

Таке вбрання перша леді поєднала з чорними лакованими туфлями на невисоких підборах. Образ доповнювали перлинні сережки-підвіски. 

Особливою деталлю look стала трендова зачіска Олени Зеленської. Вона зачесала волосся назад, закріпивши пасма по боках. На обличчі дружини президента красувався макіяж. Візажисти підкреслили очі Зеленської тінями, а губи – нюдовою помадою.


Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської


Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Перед цим Олена Зеленська разом з чоловіком завітала до США та здійснила кілька виходів:

Текст публікації Олени Зеленської

Без молоді не може розвиватися й існувати країна. Молодь України – це кисень, яким вона дихає. Без молоді життя країни зупиняється.

Сьогодні мені пощастило відкривати Форум молодих лідерів на щорічній Ялтинській європейській стратегії (YES). Там я зустрілася з молодим поколінням амбітних і небайдужих до України людей. Форуми такого масштабу для них – це дні потужних знань і зустрічей, що надихають.

Рада була стати частиною події та виступити на майданчику, де новим поколінням надають можливості для творення майбутніх змін.

Автор: Марія Касій