Жена президента Украины Елена Зеленская появилась на очередном светском мероприятии. Она продемонстрировала стильный, но лаконичный образ.
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Елена Зеленская открыла Форум молодых лидеров в рамках конференции Ялтинская европейская стратегия. Там первая леди встретилась с молодым поколением.
Без молодежи не может развиваться и существовать страна. Молодежь Украины – это кислород, которым она дышит. Без молодежи жизнь страны останавливается,
– подчеркнула Зеленская.
Образ Елены Зеленской
Супруга президента выступила на форуме в сдержанном стильном образе. Она предстала в классическом синем костюме, состоявшем из брюк и жакета. В комплект Елена Зеленская надела молочную блузку.
Такой наряд первая леди соединила с черными лакированными туфлями на невысоких каблуках. Образ дополняли жемчужные серьги-подвески.
Особой деталью look стала трендовая прическа Елены Зеленской. Она зачесала волосы назад, закрепив пряди по бокам. На лице жены президента красовался макияж. Визажисты подчеркнули глаза Зеленской тенями, а губы – нюдовой помадой.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Перед этим Елена Зеленская вместе с мужем посетила США и провела несколько выходов:
- Первая леди посетила музей в Калифорнии в темном костюме и со стильной брошью.
- Для встречи с руководством Департамента Стэнфордского университета по вопросам многообразия и равных возможностей жена президента выбрала костюм серо-зеленого цвета.
- Елена Зеленская торжественно открыла "Украинский дом" в Вашингтоне в белой юбке и пиджаке.
Текст публикации Елены Зеленской
Без молодежи не может развиваться и существовать страна. Молодежь Украины – это кислород, которым она дышит. Без молодежи жизнь страны останавливается.
Сегодня мне посчастливилось открывать Форум молодых лидеров на ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES). Там я встретилась с молодым поколением амбициозных и неравнодушных к Украине людей. Форумы такого масштаба для них – это дни мощных знаний и вдохновляющих встреч.
Совет был стать частью события и выступить на площадке, где новым поколениям предоставляют возможности для создания будущих изменений.