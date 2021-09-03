Дружина президента України Олена Зеленська активно проводить зустрічі у США, виконуючи свій план. 3 вересня вона прозвітувала про здійснення ще однієї мети, заради якої прибула до Сполучених Штатів.

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Перша леді України презентувала ще два аудіогіди українською. Рідною мовою "заговорили" художні музеї в Каліфорнії – De Young (про твори сучасного мистецтва) та Legion of Honor (про історичну та політичну еволюцію мистецтва).

Сподіваюся, що вже в кінці цього року в залах музеїв українці зможуть почути рідну мову. Налагодження зв'язків між двома країнами завдяки культурі – хороший знак, що свідчить про сталість такого контакту,

– написала Олена Зеленська.



Олена Зеленська у музеї / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

На новій робочій зустрічі за кордоном перша леді України з'явилась у стриманому, але елегантному аутфіті. Вона позувала перед камерами у білій кофтинці та темно-сірому костюмі, що складався з широких штанів прямого крою та зручного жакета.

Олена Зеленська поєднала вбрання з коричневими туфлями, що стали родзинкою образу. Його дружина президента також доповнила стильною брошкою з камінням.

Перша леді вклала волосся у звичну зачіску, випрямивши та розпустивши пасма. Вона завершила look легким макіяжем – Зеленська підкреслила очі темними тінями та нафарбувала губи нюдовою помадою.



Олена Зеленська презентувала аудіогіди / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена Зеленська презентувала аудіогіди / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Текст публікації Олени Зеленської

Ще двом україномовним аудіогідам у США бути!

Учора в одній з найбільших художніх інституцій Каліфорнії ми підписали Меморандум щодо запуску роботи над аудіогідами українською мовою у музеях De Young та Legion of Honor. Комплекс "Музей образотворчого мистецтва Сан-Франциско" радо відгукнувся на нашу пропозицію запустити одразу два аудіогіди. Це найбільший культурно-мистецький центр у місті Сан-Франциско та один із найбільших художніх музеїв у Каліфорнії.

Музей де Янга (De Young) розповідає про твори сучасного мистецтва, текстиль, костюми, експонати з Північної та Південної Америки, Тихоокеанського регіону й Африки XVII-XXI століть, а Музей Почесного легіону (Legion of Honor) – про історичну та політичну еволюцію мистецтва за останні кілька тисяч років.

Сподіваюся, що вже в кінці цього року в залах музеїв українці зможуть почути рідну мову. Налагодження зв'язків між двома країнами завдяки культурі – хороший знак, що свідчить про сталість такого контакту.