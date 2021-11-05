Зі сльозами на очах: Світлана Лобода пояснила, чому не давала концерти в Україні

Світлана Лобода, яка розвиває кар'єру в Росії, з 2017 року не давала концерти в Україні. У серпні цього року вона повернулась на Батьківщину з сольником. Таке тривале затишшя співачка пояснила тим, що боялася за своїх фанів, пам'ятаючи досвід останніх публічних виступів.

У новому інтерв'ю 39-річна Світлана Лобода пригадала, як чотири роки тому зібрала фанів в Одесі, у нічному клубі Ibiza Beach Club, однак вийти на сцену так і не змогла. У цьому вона звинуватила активістів, які мали намір зірвати її виступ.

Цікаво Тіна Кароль розповіла, як ставиться до виступів Лободи і Лорак в Україні

Однак від "проплаченого угрупування людей" перепадало не самій артистці, а глядачам – у них летіли димові шашки, їх не пускали до клубу, на них кидалися з кулаками.

Ми дуже злякалися. Розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами за лічені секунди вирішили скасувати шоу,

– поділилась співачка.

Світлана Лобода мусила тікати зі свого концерту в Одесі. Вона не могла спокійно покинути нічний клуб, тому її вивезли на катері.

Вона переконана, що того вечора повітря їй перекрила "дуже впливова людина в Одесі". Світлана Лобода не стала розсекречувати її ім'я, однак додала, що напередодні між ними спалахнув конфлікт.

"Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою вирішили призупинити сольні концерти в Україні", – поділилась артистка.

Світлана Лобода / Фото з інстаграму співачки

Лобода нібито так злякалася за свою публіку, що вирішила не ризикувати нею. Відтоді вона гастролювала переважно Росією, завойовуючи музичний ринок у країні-агресорі. В Україну зірка приїжджала лише на корпоративи, зокрема на весілля сина Оксани Марченко.

Новина доповнюється…