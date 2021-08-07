Виконавиця не визнає вторгнення російських військ на територію України й не визнає війну на Донбасі. Лобода гастролює в країні-агресорі, а потім анонсує концерти на нашій землі.

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Світлана Лобода про життя в Європі

Несподівано артистка стала запрошеною гостею українського телеканалу. В ефірі ранкової програми вона розповіла, що вже 2 роки не проживає на території Російської Федерації. Зірка придбала маєток в Європі на узбережжі моря, проте в якій саме країні не розсекретила.

Вже 2 роки ми щоранку, прокидаючись, дякуємо за те, що дихаємо морським повітрям. Навколо нас пальми й приємні люди,

– поділилася Лобода.

Світлана додала, що в новій країні почувається прекрасно, оскільки більшість сусідів не знають про її кар'єру та статус артистки.

Зауважимо, в ефірі Лобода спілкувалася російською мовою. Ведучим програми був її друг і кум Анатолій Анатоліч. Виконавиця нещодавно побувала в нього в гостях і обоє розповіли про це у соціальних мережах.

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Тему політики, війни на Донбасі Світлана Лобода завжди оминає і цього разу подібні запитання також не прозвучали. Артистка продовжує брати участь в російських телешоу, приймати тамтешні музичні нагороди, виступати там.