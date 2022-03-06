31-річна співачка та блогерка Зі Фамелу зараз намагається перетнути кордон України через військову агресію Росії. Але через те, що вона так і не змінила стать з чоловічої на жіночу, вона підпадає під закон про невиїзд з країни чоловіків віком від 18 до 60 років. На законодавчому рівні поки що не вирішили, що робити з трансгендерними людьми у таких випадках.

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Наразі Зі Фамелу (псевдонім артистки) у паспорті залишається як Борис Круглов (справжнє ім'я). За її словами, прикордонники начебто вороже були до неї налаштовані.

Я намагаюся зробити щось, щоб мені допомогли та витягли звідси. Мені тут загрожує небезпека! Мене називають тут "Боречка". "Боречко, що ж ти сюди прийшов? Ми зараз тебе повертаємо назад". Я не знаю, що робити. Мені терміново потрібна допомога, бо тут усі налаштовані трансфобно та гомофобно!

– заявляла артистка.



Зі Фамелу намагається покинути Україну задля безпеки / Фото з інстаграм-сторіс артистки

Єдиний варіант, який наразі має співачка, це перетнути кордон у супроводі представника влади іншої країни чи адвоката. Наразі вона залишається на пропускному пункті – цієї ночі вона ночувала на газовій станції, аби трохи поспати. До кордону вона добиралась 4 доби.

"Я вже писала, що зброю до рук брати не буду і вбивати нікого не збираюсь. Але допоможу своєму суспільству. Тому що зараз всі допомагають один одному, як можуть… Країну покинули пів мільйона людей і кількість росте. А мені, якій загрожує небезпека буквально на кожному кроці, тому що я трансгендерна дівчина – не можна?" – пише артистка в сторіс.

Також, за її словами, вона тричі відмовлялась від російського громадянства, яке нібито легко могла зробити, оскільки вона з Криму: "І незважаючи на нескінченне неприйняття мене українцями з часів "Фабрики зірок" через мої відмінності, я завжди буду любити країну, в якій народилась", – підсумувала Зі Фамелу.

Хто ще покинув Україну через війну Росії: