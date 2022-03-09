Жодна не дозволила мені плакати, – Маша Єфросиніна у Львові зустрілася з біженками

Телеведуча Маша Єфросиніна після початку війни в Україні перебувала в Києві, а згодом переїхала у Львів. 8 березня вона зустрілася з жінками, які вимушені були покинути домівки через воєнні дії.

Через війну десятки тисяч жінок разом із дітьми були змушені покинути Харків, Суми, Київ та інші міста, куди вдерлися російські окупанти. Багато біженок зараз живуть у Львові. У місті облаштували притулки, де вони можуть жити певний час.

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Маша Єфросиніна побувала у притулку у Львові

Перші дні війни ведуча була в Києві. Потім вона вирішила тимчасово переїхати до Львова, щоб вберегти дітей. 8 березня Маша побувала в притулках, де поспілкувалася з українськими жінками. Вони вражають увесь світ своєю відвагою, мужністю, силою волі та оптимізмом. У деяких переселенців вже немає домівок, однак вони не перестають вірити в перемогу України.

Не можу й не хочу записувати сьогодні звернення з приводу восьмого березня. Наші неймовірно сильні жінки заслуговують на зізнання у любові та захопленні щодня. Особливо в ці пекельні часи. Сьогодні обійнялася у прихистках Львову з десятками киянок, дніпрянок, харків'янок. Жодна не дозволяла мені плакати! Кажуть: "Ми переможемо", хоча в деяких вже навіть домівок немає,

– поділилася Єфросиніна.



Маша Єфросиніна у притулку у Львові / Фото з інстаграму ведучої

З 24 лютого українські зірки намагаються достукатися до росіян, розповідають правду про події в Україні, закликають виходити на мітинги, щоб зупинити цю війну. Поки росіяни бояться, нашу державу підтримує весь світ.



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