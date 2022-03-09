Через войну десятки тысяч женщин вместе с детьми были вынуждены покинуть Харьков, Сумы, Киев и другие города, куда ворвались российские оккупанты. Многие беженцы сейчас живут во Львове. В городе обустроили приюты, где они могут жить некоторое время.

Смотрите также MELOVIN из-за войны уехал во Львов, где записал видео на новую песню "Не медли"

Маша Ефросинина побывала в приюте во Львове

Первые дни войны ведущая была в Киеве. Затем она решила временно переехать во Львов, чтобы уберечь детей. 8 марта Маша побывала в приютах, где пообщалась с женщинами. Они поражают весь мир своей отвагой, мужеством, силой воли и оптимизмом. У некоторых переселенцев уже нет домов, однако они не перестают верить в победу Украины.

Не могу и не хочу записывать сегодня обращения по поводу восьмого марта. Наши невероятно сильные женщины заслуживают признания в любви и восторге каждый день. Особенно в эти адские времена. Сегодня обнялась в приютах Львова с десятками киевлянок, днепрянок, харьковчанок. Ни одна не позволяла мне плакать! Говорят: "Мы победим", хотя у некоторых уже даже домов нет,

– поделилась Ефросинина.



Маша Ефросинина в приюте во Львове / Фото из инстаграмма ведущей

С 24 февраля украинские звезды пытаются достучаться до россиян, рассказывают правду о событиях в Украине, призывают выходить на митинги, чтобы остановить эту войну. Пока россияне боятся, наше государство поддерживает весь мир.