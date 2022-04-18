Росія порушує усі міжнародні конвенції з прав людини не лише щодо українців. Принаймні, людьми своїх солдатів російська армія навряд чи вважає, адже забезпечення окупантів викликає подив та сміх усього цивілізованого світу.

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Розбір сухпайків

Олексій Дурнєв разом з українською стендап-зіркою Лєрою Мандзюк вирішили порівняти сухпайки української та російської армії. Результат очевидний: армія окупантів харчується непотребом, тому з таким натхенням мародерить українські магазини та господарства.

Відео розбору сухпайків ЗСУ та росіян:

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