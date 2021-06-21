Відома українська співачка Тіна Кароль перебуває в Алмати задля реклами свого нового альбому "Красиво". Днями вона стала гостею програми "Без фільтрів" на казахстанському каналі.

До теми Тіна Кароль прилетіла до Казахстану і прогулялась ринком у Louis Vuitton

Тіна Кароль про біль за чоловіком

Після смерті Євгена Огіра, чоловіка та продюсера Тіни Кароль, артистка довго страждала від посттравматичного синдрому. У річницю шлюбу з покійним коханим вона перебувала в Казахстані. Зірка розповіла, чи досі відчуває біль.

Біль фантомний, він ніколи не пройде. Я приймаю це випробування. Він завжди мріяв, щоб я не зупинялася. Я подумала, що краще я буду тут з тим, що нас об'єднує хоча б фізично, з обручками, ніж я буду стояти біля могили й знову плакати. Тому я вибрала для себе прилетіти й взяти наші важливі речі,

– поділилась знаменитість.

Нагадаємо, у річницю весілля Тіна Кароль в інстаграм-сторіз опублікувала відео, де зображена з обручками на шиї.

Чи готова Тіна Кароль до нових стосунків

Після посттравматичного синдрому виконавиця, за її словами, почала "потрохи оживати". Вона пояснила, як можна трактувати цю фразу. Тіна визнала, що це питання для неї глибоке та важке.

Я хочу закохатися? Не знаю. Не хочу. Чого я хочу? Розквітнути, напевно. Відчути свою повну силу, як жінки. Я хочу любові? Не знаю. Але може бути відкрита до неї,

– зізналась виконавиця.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, кардинальні зміни в образі Тіни Кароль почалися з виходом її нового альбому "Красиво". З драматичної й ліричної співачки вона перетворилась на незалежну та зухвалу. У платівці вона навіть експериментувала з голосом, змінивши тембр.