Завжди тримався осторонь від усіх, – Женя Кот висловився про Влада Яму, який сидить у США

Женя Кот і Влад Яма часто перетиналися на зйомках розважальних шоу, зокрема "Танці з зірками". Однак близько вони ніколи не спілкувалися. Хореограф каже, що той завжди тримався осторонь.

Якщо з Дмитром Дікусаром Женя Кот зв'язується досить часто й навіть знає, що він був у лікарні, то з Владом Ямою – ніколи. Однак, якби зустрів його десь, то так чи інакше привітався б. Це попри те, що здружитися вони ніколи не намагалися.

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Женя Кот висловився про Влада Яму

З Владом ніякого зв'язку ми не тримаємо, та й в принципі до цього не дуже тримали. Тому що Влад завжди і тримався від усіх трошечки осторонь,

– прокоментував Женя Кот.

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До речі, раніше переможець "Танців з зірками" Женя Кот припускав, що Влад Яма незаконно виїхав з України. Він не засуджує рішення колеги, однак вважає, що той потрапив у США, порушивши закон. Хоч сам Яма наголошував, що "виїхав одразу, дуже швидко", та Кот не вірить, що танцівник встиг перетнути кордон до 5:30 ранку 24 лютого, коли був введений воєнний стан.

До того ж коли актор Тарас Цимбалюк заступався за Влада Яму, бо той "скільки там уже заходів організував на підтримку України", Женя Кот йому заперечував. Він коментував, що танцівник "виїхав до морька, на пляжику" й інколи бере участь у заходах.