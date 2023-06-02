Якщо Ані Лорак щораз більше конфузиться заявами про війну та дарує пральні машини біженцям з Донбасу в Підмосков'ї, то киянка Наташа Корольова вдає, що нічого не відбувається. Це в той час, поки її чоловік-стриптизер Тарзан борсається у пропаганді Кремля. З ними всіма працював переможець "Танців з зірками" Женя Кот, однак було це майже 20 років тому.

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Женя Кот розповів, як працював на Корольову й Ані Лорак

Студентом Женя Кот знімався в одному з кліпів Наташі Корольової, проте ані з нею, ані з Тарзаном не перетинався, бо в усіх артистів у той час була манія величі.

"Я був студентом ще, це був якийсь 2004 рік. Майже 20 років тому, уяви. Це настільки віддалена від зірок робота була. У той час зірки – це було щось таке велике, недосяжне, купа людей навколо них, опахалом махали їм", – поділився Женя Кот.

Він також працював у балеті Ані Лорак, однак бачив її хіба за лаштунками перед концертом чи зйомками, разом вони не репетирували.

Ми танцювали з Лорак, виступали багато. Не було такого, щоб ми якось сильно комунікували. Ми зустрічалися частіше за все за кулісами. Тому що вона попереду стоїть, ми собі там ззаду щось танцюємо, і все,

– пригадав танцівник.

Щоправда, одного разу Ані Лорак усе ж спробувала налагодити контакт з балетом, але вийшло в неї безглуздо. Кот, як і всі інші учасники балету, був тоді кучерявий, тож перед одним з виступів гастролерка видала: "Бачте, я сьогодні накрутися для вас. Буду з вами командою".

Вона вперше по суті підійшла до нас, не знаючи як нас звати. І ми такі подивилися типу: "Що? Хто це? Чого ти до нас взагалі звернулася". Дуже смішна була ситуація,

– з усмішкою розповів Женя Кот.