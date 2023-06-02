Если Ани Лорак все больше конфузится заявлениями о войне и дарит стиральные машины беженцам из Донбасса в Подмосковье, то киевлянка Наташа Королева делает вид, что ничего не происходит. Это в то время, пока ее муж-стриптизер Тарзан барахтается в пропаганде Кремля. С ними всеми работал победитель "Танцев со звездами" Женя Кот, однако было это почти 20 лет назад.

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Женя Кот рассказал, как работал на Королеву и Ани Лорак

Студентом Женя Кот снимался в одном из клипов Наташи Королевой, однако ни с ней, ни с Тарзаном не пересекался, потому что у всех артистов в то время была мания величия.

"Я был студентом еще, это был какой-то 2004 год. Почти 20 лет назад, представь. Это настолько отдаленная от звезд работа была. В то время звезды – это было что-то такое большое, недостижимое, куча людей вокруг них, опахалами махали им", – поделился Женя Кот.

Он также работал в балете Ани Лорак, однако видел ее разве что за кулисами перед концертом или съемками, вместе они не репетировали.

Мы танцевали с Лорак, выступали много. Не было такого, чтобы мы как-то сильно общались. Мы встречались чаще всего за кулисами. Потому что она впереди стоит, мы себе там сзади что-то танцуем, и все,

– вспомнил танцовщик.

Правда, однажды Ани Лорак все же попыталась наладить контакт с балетом, но получилось у нее глупо. Кот, как и все остальные участники балета, был тогда кудрявый, так что перед одним из выступлений гастролерша выдала: "Видите, я сегодня накручусь для вас. Буду с вами командой".

Она впервые по сути подошла к нам, не зная, как нас зовут. И мы такие посмотрели типа: "Что? Кто это? Чего ты к нам вообще обратилась". Очень смешная была ситуация,

– с улыбкой рассказал Женя Кот.