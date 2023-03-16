11 березня у Кремлівському палаці в Москві був солд-аут. На ювілейне шоу Наташі Корольової "Символ юності" прийшло шість тисяч глядачів, серед яких був і Філіп Кіркоров, і чоловік Тарзан з сином Архипом.

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Наташа Корольова цинічно виступила в Кремлі

"Друзі, дякую за вашу любов. У мене просто вибухнули всі месенджери та соцмережі від ваших теплих і захоплених відгуків про мій концерт у Кремлі", – радіє Наташа Корольова, поки юзери глузують з її безглуздих і строкатих костюмів.

Однак співачку-зрадницю затьмарив її жіночий балет, який вийшов на сцену в білих футболках, синіх штанах і червоних чоботах, тобто в кольорах російського триколору. Ба більше, під пісню "Символ юности" ті розмахували білими прапорами з портретом Корольової на тлі червоної зірки у вогні. Вона вважається символом Радянського Союзу.

Нагадаємо, перед Кремлем Наташа Корольова стелиться у той час, як її мама Людмила Поривай носиться з українським прапором у Маямі та вважає зятя Тарзана г*мном. На благодійному концерті Ірини Білик вона сказала зі сцени: "Я дуже переживаю. У мене всі рідні в Україні. Я серцем і душею з ними завжди – кожен день, кожну секунду… Слава Україні".

Незадовго після цього з'ясувалося, що Наташа Корольова не проти відправити Тарзана помирати в Україні, адже у нього є офіцерське звання. "Сергій під мобілізацію потрапляє. Він, напевно, йде навіть у найпершій категорії... Якщо надійде повістка, то що? То як усі. Ну, а що робити, якщо таке життя у нас", – коментувала зрадниця у жовтні 2022 року, коли мережа глузувала зі стриптизера після оголошення часткової мобілізації в Росії. Однак той досі в Москві.