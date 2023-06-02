Не приходять повістки, – Женя Кот відверто зізнався, чому не йде воювати на фронт

Хореограф Женя Кот, який брав участь у шоу "Танці з зірками" зізнався, що не може йти на фронт, бо має "білий квиток" через хвороби. Він також розповів про стан Дмитра Дікусара, який служить у ЗСУ.

З початку повномасштабної війни Євген Кот зайнявся волонтерством. Він розповідав, як привозив "коктейлі Молотова" військовим, які стояли недалеко від його дому.

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Чому Женя Кот не йде воювати

Танцюрист зізнався, що має певні проблеми зі здоров’ям, через які не може йти воювати.

Мені не приходять повістки, тому що в мене "білий квиток". Повноцінного "білого квитка" у нас немає. Це ніби непридатний у простий час і обмежено придатний у воєнний час. У мене зламані кісти, кілька гриж у хребті, розрив колінного суглоба (крововилив), розрив щиколотки,

– пояснив Женя.

Кот додає, що він має багато різних травм, тож навіть у танцях йому доводиться оминати деякі постановки, бо він просто не можу цього зробити.

Цікаво, що Євген з дружиною зізналися, що в їх приватному будинку немає укриття, тож вони просто "ховаються під ковдрою".

Про стан Дмитра Дікусара

Танцівник зізнався, що він час від часу спілкується з колегою Дімою Дікусаром, який зараз служить в ЗСУ.

"Нещодавно писав. Він був у лікарні, дуже сильна ангіна. Був на лікарняному. Він говорив, що більшість хлопців, з якими він прийшов туди, їх уже немає в живих", – передав Євген.

Висловився він і про Влада Яму, який зараз відсиджується в ЗСУ. Женя Кот зазначив, що він з Владом не підтримує зв’язок. За його словами, танцівник завжди тримався осторонь від своїх колег.

Дивіться інтерв’ю з Євгеном Котом та його дружиною: відео

Нагадаємо, що багато відомих людей стали добровольцями та зараз виборюють свободу на фронті. Зокрема, на захист країни стали: Андрій Хливнюк”, Даніель Салем, Женя Галич, “Антитіла”, Сашко Положинський, репер Ярмак, Дмитро Дігусар, Андрій Федінчик, Назар Грабар, Ахтем Сеітаблаєв, Фагот з ТНМК, Олег Сенцов та багато інших.