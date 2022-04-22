Суддя шоу "Україна має талант" та хореограф Євген Кот розповів, чим займається у часи війни. Після 24 лютого він став волонтером.

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Євген Кот займається волонтерством

Танцівник зізнався, що почав волонтерити з самого початку повномасштабної війни. Він допомагав військовим, що розташувались недалеко від дому.

"З самого початку я почав волонтерити, допомагати військовим та ТрО, які були недалеко від мого будинку. Вони стояли на постах і розгорнулися біля нас. Ми привозили їм з сусідами "коктейлі Молотова", я відвозив дуже багато тканини для маскувальних сіток. Потів працював з хлопцями-артилеристами, надав їм допомогу у вигляді всього, чого вони просили – одяг, їжа, гігієна, – розповів хореограф.

Зауважимо, не тільки Євген Кот став волонтером з початку війни. У волонтери перекваліфікувались й інші українські зірки. Про них читайте детальніше в матеріалі.

Згодом Євген Кот з дружиною був змушений переїхати на захід України. Він допомагав армії фінансово, та не зміг сидіти без діла.

Я перейшов до організації процесу, весь час отримував багато запитів від військових – треба допомога, автомобіль, турнікети, бронежилети, те, се. Я почав дізнаватися, як це взяти, почав збирати гроші. Зібрав на перший автомобіль, потім другий, третій, четвертий,

– поділився артист.

Дружина Євгена Кота також волонтерить: "Дружина дуже допомагає, особливо грошима. Зі своєю командою вона разом із командою створила онлайн-курс "Рух заради життя". Всі гроші з цього курсу вони перераховують або на ЗСУ, чи для прихистків або ж у мій фонд".