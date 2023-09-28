Хайпожери, – Женя Галич емоційно розкритикував трек "Антитіл" про Бахмут

Український гурт "Антитіла" понад 7 місяців тому випустив військовий трек "Фортеця Бахмут". Днями про пісню колективу висловився лідер гурту O.Torvald та віднедавна військовий Женя Галич. Як виявилось, він "не сприймає" таку творчість.

Артист вважає пісню байрактарщиною і переконаний, що це спекуляція на темі війни. Попри те, що Євген розкритикував трек "Антитіл", він поділився переліком українських музикантів, творчість яких йому зараз подобається найбільше.

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Женя Галич висловився про пісню "Фортеця Бахмут"

Артист переконаний, що в Україні є чимало виконавців, які спекулюють на темі війни. Втім, співак зазначив, що також є "хайпожери", які використовують у своїх піснях те, що "б'є нижче пояса". До таких треків він відніс "Фортецю Бахмут".

Байрактарщина — це спекуляція на тих чи інших темах, тому що це популярно. Але ще є хайпожери, які використовують у своїх піснях, творчості те, що б'є нижче пояса. Хочете прямо? Це пісня "Фортеця Бахмут" в той час, коли відбуваються події у Бахмуті. Як до цього ставитися? Мене це дратує,

– зауважив співак.

Водночас виконавець розуміє, що деяким людям й справді сподобався трек, він навіть для декого став підтримкою у складний час і це нормально, проте сам артист до такої творчості ставиться негативно.

Женя додав: "Я не сприймаю цю творчість. Тим ми й відрізняємося від Росії, нам не треба пропаганду нав'язувати таким чином, що всі слухайте або не слухайте".

Окрім цього, Галич поділився молодими українськими виконавцями, треки яких йому припали до душі.

Артист слухає пісні Лізи Углач, яка більш відома під псевдонімом Структура щастя . Дівчина пише альтернативну та інді музику.

. Дівчина пише альтернативну та інді музику. Також Жені подобаються треки інді-поп дуету Tember Blanche . Однією із найпопулярніших пісень гурту є композиція "Вечорниці".

. Однією із найпопулярніших пісень гурту є композиція "Вечорниці". Трійку лідерів серед українських співаків для Галича замикає 19-річний виконавець Богдан Розвадовський. Хлопець виступає під псевдонімом SadSvit.

Інтерв'ю з Женею Галичем: дивіться відео онлайн