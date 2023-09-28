Артист считает песню байрактарщиной и убежден, что это спекуляция на тему войны. Несмотря на то, что Евгений раскритиковал трек "Антител", он поделился перечнем украинских музыкантов, творчество которых ему сейчас нравится больше всего.

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Женя Галич высказался о песне "Фортеця Бахмут"

Артист убежден, что в Украине есть немало исполнителей, которые спекулируют на теме войны. Однако певец убежден, что также есть "хайпожеры", которые используют в своих песнях то, что "бьет ниже пояса". К таким трекам он отнес "Фортецю Бахмут".

Байрактарщина – это спекуляция на тех или иных темах, потому что это популярно. Но есть еще хайпожоры, которые используют в своих песнях, творчестве то, что бьет ниже пояса. Хотите прямо? Это песня "Фортеця Бахмут" в то время, когда происходят события в Бахмуте. Как к этому относиться? Меня это раздражает,

– отметил певец.

В то же время исполнитель понимает, что некоторым людям действительно понравился трек, он даже для некоторых стал поддержкой в сложное время и это нормально, однако сам артист к такому творчеству относится негативно.

Женя добавил: "Я не воспринимаю это творчество. Тем мы и отличаемся от России, нам не нужно навязывать пропаганду таким образом, что все слушайте или не слушайте".

Кроме того, Галич поделился молодыми украинскими исполнителями, треки которых ему пришлись по душе.

Артист слушает песни Лизы Углач, которая более известна под псевдонимом Структура счастья . Девушка пишет альтернативную и инди музыку.

. Девушка пишет альтернативную и инди музыку. Также Жене нравятся треки инди-поп дуэта Tember Blanche . Одной из самых популярных песен группы является трек "Вечерниці".

. Одной из самых популярных песен группы является трек "Вечерниці". Тройку лидеров среди украинских певцов для Галича замыкает 19-летний исполнитель Богдан Розвадовский. Парень выступает под псевдонимом SadSvit.

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