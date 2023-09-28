Артист вважає пісню байрактарщиною і переконаний, що це спекуляція на темі війни. Попри те, що Євген розкритикував трек "Антитіл", він поділився переліком українських музикантів, творчість яких йому зараз подобається найбільше.
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Женя Галич висловився про пісню "Фортеця Бахмут"
Артист переконаний, що в Україні є чимало виконавців, які спекулюють на темі війни. Втім, співак зазначив, що також є "хайпожери", які використовують у своїх піснях те, що "б'є нижче пояса". До таких треків він відніс "Фортецю Бахмут".
Байрактарщина — це спекуляція на тих чи інших темах, тому що це популярно. Але ще є хайпожери, які використовують у своїх піснях, творчості те, що б'є нижче пояса. Хочете прямо? Це пісня "Фортеця Бахмут" в той час, коли відбуваються події у Бахмуті. Як до цього ставитися? Мене це дратує,
– зауважив співак.
Водночас виконавець розуміє, що деяким людям й справді сподобався трек, він навіть для декого став підтримкою у складний час і це нормально, проте сам артист до такої творчості ставиться негативно.
Женя додав: "Я не сприймаю цю творчість. Тим ми й відрізняємося від Росії, нам не треба пропаганду нав'язувати таким чином, що всі слухайте або не слухайте".
Окрім цього, Галич поділився молодими українськими виконавцями, треки яких йому припали до душі.
- Артист слухає пісні Лізи Углач, яка більш відома під псевдонімом Структура щастя. Дівчина пише альтернативну та інді музику.
- Також Жені подобаються треки інді-поп дуету Tember Blanche. Однією із найпопулярніших пісень гурту є композиція "Вечорниці".
- Трійку лідерів серед українських співаків для Галича замикає 19-річний виконавець Богдан Розвадовський. Хлопець виступає під псевдонімом SadSvit.
Трек "Фортеця Бахмут": що відомо
- У лютому гурт "Антитіла" презентував потужний військовий трек. Пісню та кліп музиканти присвятили Збройним Силам України та українському народу, який чинить опір російським окупантам.
- Що цікаво, зйомки відеороботи відбувалися прямо у Бахмуті. Для цього артисти провели три доби просто на передовій. До того ж для того, щоб втілити ідею в життя, колектив вирішив не просто зняти акторів та постановні кадри з війни, а показати реальну роботу українського війська. Камери стояли на справжніх позиціях, під наглядами ворожих розвідувальників, безпілотників та під загрозою влучання ворожими касетними снарядами. У кліпі можна побачити й реальні влучання по ворожих цілях (наприклад, скупчення техніки) з потужної гармати, яку надали партнери, М777 або "Три Топори".
- Все відбувалося паралельно – боротьба за Бахмут та знімання ролика.
- Станом на 28 вересня кліп переглянули понад 18 мільйонів разів. Крім того, ролик посідає 35 місце серед найпопулярніших музичних відео на ютубі.
"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн