Співак засудив тих, хто придумував різні способи, аби перетнути кордон з Україною або давав хабарі. Він вважає, що вони можуть повернутися в Україну, проте "вхідний квиток має бути дорожчий, ніж вихідний".
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Женя Галич висловився про чоловіків, які нелегально виїхали за кордон
Виконавець зазначив, що такі чоловіки не мають нести кримінальну відповідальність за свої дії. Водночас, за його словами, вони мають відповідати в адміністративному порядку.
Кінчені. Вони мають відповідати в адміністративному порядку. Ви можете повернутися до України, але вхідний квиток має бути дорожчим, ніж вихідний,
– висловився співак.
Інтерв'ю з Женьою Галичем: дивіться відео онлайн
Українські зірки про чоловіків, які виїхали за кордон
- Журналіст і ведучий Костянтин Грубич висловився про Влада Яму, який живе в США. Він не засуджує його, адже переконаний, що кожен має відповідати сам за себе.
- Ведучий Ігор Кондратюк не засуджував Олега Винника та інших чоловіків-зірок, які виїхали з країни. На його думку, вони мають право втекти від війни. Водночас він припустив, що в таких артистів немає великої громадянської свідомості.
- Тарас Цимбалюк заступився за всіх медійних чоловіків, які не воюють. У тому числі й за Влада Яму, який втік у США, але збирає там на допомогу ЗСУ. Актор вважає, що на танцівника "наїжджають" даремно, адже хтось повинен "розповідати у штатах про війну і збирати мільйони гривень для наших воїнів".
Він також наголосив, що "люди з сотнями тисяч підписників повинні використовувати свій авторитет у соцмережах і вести саме волонтерсько-інформаційну війну", адже так вони значно корисніші та ефективніші, ніж у гарячій точці.