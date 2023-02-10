Тиждень тому "Антитіла" презентували потужну військову пісню "Фортеця Бахмут", а тепер випустили й відео на композицію. У ролику є справжні військові, а також реальна робота української артилерії по ворожих цілям.

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"Антитіла" випустили кліп, знятий у Бахмуті

Музиканти знімали кліп прямо у Бахмуті, де провели три доби на передовій. Щоб втілити ідею в життя, колектив вирішив не просто зняти акторів та постановні кадри з війни, а показати реальну роботу українського війська. До того ж Бахмут став одним із символів великої війни.

Пісню та кліп гурт присвятив всім Збройним Силам України та українському народу, який чинить опір російським окупантам. Варто зазначити, що зйомки були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних Сил України.

"Антитіла – Фортеця Бахмут": дивіться відео онлайн

Ідея відеороботи – показати, як снаряди, на яких написані цитати з пісні, летять та знищують ворога. У кадрах був бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади.

Якими були зйомки кліпу

Зйомки кліпу тривали на морозі та за несприятливих погодних умов. Процес знімань почався заздалегідь, коли разом з командуванням було вивчено й визначено позиції. Все відбувалося паралельно – боротьба за Бахмут та знімання ролика. Камери стояли на справжніх позиціях, під наглядами ворожих розвідувальників, безпілотників та під загрозою влучання ворожими касетними снарядами.

Контрбатарейна боротьба – це коли наші артилерійські позиції ворог намагається будь-яким чином знищити. Хлопці стріляють, їхню позицію виявляють з повітря, і поки йде робота, ворог намагається цю позицію "накрити", саме тому робиться кілька пострілів, виконується поставлене завдання, відпрацьовуються цілі і максимально швидко гармата складається і переїжджає на іншу вогневу позицію,

– розповів Сергій Вусик.

У кліпі можна побачити й реальні влучання по реальних ворожих цілях (наприклад, скупчення техніки) з потужної гармати, яку надали партнери, М777 або "Три Топори".

"Антитіла" привезли у найгарячішу точку обладнання понад на 300 тисяч доларів, але вартість кліпу неоціненна. Багато що залишилося за кадром.

Лідер "Антитіл" Тарас Тополя розповів, що довго роздумував над ідеєю кліпу, але багато з думок довелося відкинути через війну. Основу сценарію запропонував режисер Кадім Тарасов. Віктор Скуратовський і Сергій Вусик у єдиній творчій команді спільно допрацювали сценарій та втілили його в життя. Усе знімав оператор Сергій Бандерах. Також зйомки були у Києві, на Льодовому стадіоні – закритій локації, яка зрідка дає дозвіл на такі проєкти.

"У кадрі також бойовий автомобіль медичного підрозділу Маестро 130 бТРО, який використовувався на бойових завданнях "Антитілами". Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45 окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні. Без прикрас, без гриму, все так, як воно є насправді, – мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя і лють", – розповів Тарас Тополя.

Нагадаємо, "Антитіла" проведуть низку концертних заходів закордоном з метою популяризації української музики, знайомства з героїчною боротьбою України та армії. Перше місто – Лондон. Також спільно з посольством США та посольством України в Англії "Антитіла" візьмуть участь у важливих заходах, присвячених річниці війни.