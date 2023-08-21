Вхідний квиток дорожчий, – Галич висловився про чоловіків, які під час війни втекли з України

Лідер гурту O.Torvald, який від квітня минулого року служить у лавах ЗСУ, Женя Галич на початку повномасштабного вторгнення вивіз свою родину за кордон. Водночас сам пішов захищати країну від ворога. Відтак він висловився про чоловіків, які незаконно виїхали за кордон.

Співак засудив тих, хто придумував різні способи, аби перетнути кордон з Україною або давав хабарі. Він вважає, що вони можуть повернутися в Україну, проте "вхідний квиток має бути дорожчий, ніж вихідний".

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Женя Галич висловився про чоловіків, які нелегально виїхали за кордон

Виконавець зазначив, що такі чоловіки не мають нести кримінальну відповідальність за свої дії. Водночас, за його словами, вони мають відповідати в адміністративному порядку.

Кінчені. Вони мають відповідати в адміністративному порядку. Ви можете повернутися до України, але вхідний квиток має бути дорожчим, ніж вихідний,

– висловився співак.

Інтерв'ю з Женьою Галичем: дивіться відео онлайн

Українські зірки про чоловіків, які виїхали за кордон