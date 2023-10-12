З огляду на те, що артист з початком повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ, Женя наголосив, що в першу чергу він військовий, а вже після – артист і музикант. Тож через напружену ситуацію в країні має повернутись до війська.

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Женя Галич повертається на фронт

З'ясувалось, що скасувати свої гастролі до США і приїхати в Україну виконавцю довелося "за наказом військового керівництва".

Женя Галич, на жаль, не зможе доєднатися до благодійного туру Північною Америкою з гуртом "Друга Ріка", який стартує 12 жовтня. Як всім відомо, Женя Галич є військовослужбовцем Збройних Сил України. Ситуація в країні наразі дуже напружена і за наказом військового керівництва він повинен повернутись в Україну,

– зазначили організатори туру.

Всі виступи, які заплановані в Північній Америці та Канаді, відбудуться, проте лише за участі гурту "Друга ріка".

Додамо, що раніше схожа ситуація була з прем'єрою кліпу гурту O.Torvald "Дихай", коли команда артиста скасувала всі промо активності, бо Женя з підрозділом мав виїжджати в Бахмут.

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Артист негативно ставиться до тих, хто придумує різні способи, аби перетнути кордон з Україною. Зокрема, дає хабарі, підроблює документи, робить собі штучні інвалідності. Він вважає, що вони можуть повернутися в Україну, проте "вхідний квиток має бути дорожчий, ніж вихідний".

Кінчені. Вони мають відповідати в адміністративному порядку. Ви можете повернутися до України, але вхідний квиток має бути дорожчим, ніж вихідний,

– висловився співак.

Водночас сам артист на початку повномасштабного вторгнення відправив дружину з дітьми за кордон. Перші кілька місяців він допомагав українській армії, волонтеривши у Львові, а вже в середині квітня 2022 року вступ до лав ЗСУ.