У процесі виступу на сцену до музикантів O.Torvald піднялися троє хлопчиків – Женя Галич зупинив концерт. Виявилося, що вони хотіли віддати зароблені кошти для Дениса Мизюка – гітариста гурту, який отримав поранення на фронті.

До слова Агресія прокидається дуже часто, – Женя Галич відповів, що його дратує у розмовах з цивільними

Діти задонатили для гітариста O.Torvald

Один 9-річний та двоє 11-річних хлопчиків вкінці літа збирали гроші на ЗСУ, продаючи лимонад. Ці кошти вони вирішили віддати на лікування пораненого військового. Їхній вчинок розчулив Женю Галича до сліз, а зал вибухнув оплесками й вигуками: "Молодці".

Лідер гурту емоційно звернувся до чоловіків, які повиїжджали за кордон незаконно. Він указав їм на хлопчиків, які працювали й збирали кошти для допомоги нашій армії.

Я хочу звернутися до пі***асів, які підроблюють документи й виїжджають з країни по підробних документах. Роблять собі штучні інвалідності та продають нашу країну. Подивіться на цих пацанів, вони збирали гроші. Куди ви повертаєтесь? Вам тут не місце,

– сказав Женя Галич зі сльозами на очах.

"Пацани, ви герої", – звернувся музикант до хлопчиків.

Женя Галич звернувся до чоловіків, які виїхали: відео (обережно, присутня нецензурна лексика)

Захисник також запитав у хлопчиків, ким вони хочуть стати у майбутньому. Двоє з них відповіли, що мріють бути гітаристами. Тож Галич пообіцяв, що позаймається з ними онлайн. Третій хлопчик зізнався, що хоче бути барабанщиком – йому дозволили пограти на барабанах прямо на сцені.

O.Torvald зібрали кошти на лікування гітариста

Музиканти ще на концерті в Києві оголосили про благодійний аукціон. Вони виставили на продаж гітару Дениса Мизюка, який перебуває у важкому стані. Інструмент вдалося продати за суму 150 000 гривень.

Ця історія набула ще щемливішого забарвлення згодом. Глядачка розповіла, що за гітару боролися чоловік та хлопець, вони перебивали ціну один одного та пропонували щораз більші суми. Юнак, який запропонував меншу суму, грає на гітарі, але частково не має пальців. Чоловік, який виграв гітару, після цього вийшов на сцену і подарував її хлопцеві.