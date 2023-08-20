Життя дало нам ще один шанс, – Женя Галич з побратимами потрапив у ДТП: в якому стані співак
Джерело:Женя Галич
Лідер гурту О.Torvald Женя Галич зараз воює у лавах ЗСУ. Днями він шокував підписників кадрами понівеченої автівки, в якій їхав з побратимами. З'ясувалось, що захисники потрапили у ДТП.
На щастя, виконавець та інші пасажири залишилися живими. Як зазначив Євген, життя дало їм другий шанс. Відтак він готовий боротися далі.
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Женя Галич з побратимами потрапив у ДТП
На фото, які артист виставив в інстаграм-сторіс, видно, що сильно пошкоджено лобове скло і дах машини.
Сьогодні у мене та в побратимів день народження. Дякую янголу-охоронцю,
– зазначив Євген.
"Життя дало нам ще один шанс. Значить ми тут потрібні. Поборемось", – додав виконавець.
Женя Галич потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Женя Галич потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про вступ Жені Галича до війська: головне
- Перші кілька місяців повномасштабного вторгнення співак допомагав українській армії, волонтеривши у Львові. Він хотів вступити у військо, однак тоді його не брали ні в ЗСУ, ні в ТрО.
- В армію чоловік вступив в середині квітня. З його гурту на фронті також перебуває гітарист – він воює у "самому пеклі".
- Рідні співака – дружина Валерія з дітьми – від початку повномасштабної війни перебувають за кордоном. Зараз вони живуть у Польщі та поки не повертаються до Києва, бо ситуація в країні нестабільна.