Нещодавно Святослав Вакарчук заступився за деяких росіян – сказав, що не потрібно вважати ворогами тих, хто виступив проти вторгнення. Але для 24 Каналу Женя Галич зізнався, що таку думку не підтримує.

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Женя Галич не погодився з Вакарчуком

Фронтмен O.Torvald пояснив, що добре пам'ятає Революцію Гідності. Він нагадав, що росіяни не спромоглися хоч би наважитися на протест попри те, що їх значно більше. Та ні ЗМІ, ні люди, що не підтримують війну, навіть не можуть наважитися промовити це вголос.

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні згадував, що відбувалося на Майдані, і розумів, що зовсім невеликі групи людей протистояли силовикам дуже завзято й дуже сміливо. І не вони тікали від силовиків, а силовики тікали від людей, які хотіли відстояти свою точку зору, хотіли відстояти незалежність своєї країни.

Женя Галич додав, що лише після повномасштабного вторгнення певні жителі Росії висловили протест. Однак війна триває більше, аніж рік. За цей час всі ті самі люди сиділи, склавши руки.

"Зараз уже ясно, що вони проти війни. Це добре. Але потрібно було бути проти війни весь цей час. На ці теми потрібно було говорити дуже-дуже давно. Тому я не виправдовую жодного з них, на жаль. Я розумію, що може це радикально, але тільки радикальними методами ми зможемо здобути свою повну незалежність".

Останні десять років, двадцять років. Говорити про те, що ми другорядна країна, країна, яка походить від Росії, і так далі. Ну хто з росіян у цьому розбирався? У них є імперські замашки, і вони з ними живуть, але це насправді зовсім не так. Мені здається, що вони давно мали б говорити про це і брати з нас приклад. Вони просто заздрять, що ми змогли, а вони ні.

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